Mercato - Barcelone : Les vérités du Barça sur le feuilleton Ronald Koeman !

Publié le 10 octobre 2021 à 8h30 par T.M.

Les rebondissements ont été nombreux concernant l’avenir de Ronald Koeman ces derniers jours. Alors que le Néerlandais va finalement rester en poste au Barcelone, Rafa Yuste, vice-président, est revenu sur ce feuilleton.

Alors que le FC Barcelone redémarre un nouveau chapitre, les résultats sont actuellement très décevants. Les mauvaises prestations sont nombreuses et forcément, cela génère des critiques. Et cela qui se retrouve en première ligne se nomme Ronald Koeman. Vivement pointé du doigt, le Néerlandais n’a pas passé des moments très faciles ces derniers temps, au point même de voir son avenir en Catalogne être remis en question. D’ailleurs, pour beaucoup, le départ de Koeman était même acté, lui qui ne devait pas passer cette trêve internationale. Finalement, Joan Laporta a changé d’avis, décidant de miser sur la continuité et de conserver encore l’ancien sélectionneur des Pays-Bas.

« Nous avons confiance en Ronald »