Mercato : PSG, Real, Barça… Quel sera le prochain club d’Erling Haaland ?

Publié le 10 octobre 2021 à 8h00 par La rédaction

Toujours aussi impressionnant avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland dispose de plusieurs pistes pour la suite de sa carrière. Mais selon vous, quel sera le prochain club du Norvégien ?

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland ne cesse de confirmer tous les espoirs placés en lui, avec 68 buts en 67 apparitions. Avec Kylian Mbappé, le phénomène norvégien est donc destiné à devenir la nouvelle sensation du football européen, ce qui devrait précipiter son départ. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2024, Erling Haaland disposerait d’une clause libératoire lui permettant de plier bagage dès l’été 2022 en échange d’un chèque compris entre 75 et 90M€, et les prétendants sont nombreux à vouloir s’attacher ses services.

Quel club pour Haaland ?