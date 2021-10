Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone se prononce sur le dossier Haaland !

Publié le 10 octobre 2021 à 11h10 par T.M.

Compte tenu des relations entre Joan Laporta et Mino Raiola, le FC Barcelone est annoncé parmi les possibles destinations pour Erling Braut Haaland. Et concernant le Norvégien, Rafa Yuste a mis les choses au point ce dimanche.

A 21 ans, Erling Braut Haaland est annoncé comme le futur meilleur attaquant du monde. Si le Norvégien fait actuellement les beaux jours du Borussia Dortmund, cela ne devrait plus être le cas d’ici peu. En effet, son profil intéresse les plus grands clubs européens, qui devraient chercher à le recruter l’été prochain, alors qu’il disposera d’une clause libératoire à 75M€. La bataille promet donc d’être terrible pour recruter Haaland alors que le PSG et le Real Madrid semblent actuellement les deux clubs les plus intéressés. Et le FC Barcelone dans tout ça ?

« Nous voulons toujours les meilleurs »