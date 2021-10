Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça annonce la couleur pour le recrutement hivernal !

Publié le 10 octobre 2021 à 9h00 par T.M.

Actuellement, les temps sont durs au FC Barcelone. Néanmoins, cet hiver, il pourrait tout de même y avoir du mouvement. Interrogé sur le sujet, Rafa Yuste a apporté des précisions.

Sévèrement touché par la crise économique et miné par la gestion de la direction de Josep Maria Bartomeu, le FC Barcelone traverse une période d’énormes turbulences. Et aujourd’hui, le club catalan doit reconstruire sur un véritable champ de ruines. Mais repartir de zéro après le départ de Lionel Messi n’a pas été simple étant donné que les caisses sont vides. Joan Laporta a donc tout fait pour se serrer la ceinture et désormais, il faut attendre que la tempête passe. Mais le ciel bleu pourrait déjà revenir au-dessus de la Catalogne. En effet, selon les dernières déclarations en provenance du Barça, dès cet hiver, des recrues pourraient débarquer alors que le nom de Raheem Sterling (Manchester City) revient avec insistance.

« Je préfère être prudent »