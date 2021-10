Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Paris, on perd patience avec le Real Madrid pour Mbappé…

Publié le 10 octobre 2021 à 6h45 par Th.B.

Invité à s’exprimer sur le feuilleton Kylian Mbappé et sur les incessants appels du pied du Real Madrid, Leonardo s’est une nouvelle fois offusqué de l’attitude du club merengue concernant l’attaquant du PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé a ouvertement fait savoir cette semaine qu’il comptait quitter le PSG à la dernière intersaison afin de permettre au club de la capitale d’enregistrer une indemnité de transfert et de renflouer ses caisses. De quoi imaginer qu’un départ libre de tout contrat à la Casa Blanca est une possibilité plus que probable en l’état. Cependant, les constantes déclarations des joueurs et dirigeants du Real Madrid agacent particulièrement Leonardo qui s’était déjà confié sur ce sujet à L’Équipe mardi et qui en a rajouté une couche ces dernières heures concernant l'attaquant du PSG.

Leonardo pousse un nouveau coup de gueule pour Mbappé…