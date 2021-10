Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo n’a pas baissé les armes pour Mbappé !

Publié le 10 octobre 2021 à 5h45 par Th.B.

Présent à Trento pour le Festival dello Sport, Leonardo a tenu à assurer que le PSG avait pour objectif de conserver le « joyau » Kylian Mbappé alors que son contrat expirera à la fin de la saison.

Comme Kylian Mbappé l’a fait savoir à L’Équipe et à RMC Sport en début de semaine, sa volonté première à la dernière intersaison était de quitter le PSG par le biais d’un transfert afin de permettre au club de la capitale de ne pas le laisser filer pour rien l’été prochain, soit à l’expiration de son contrat. Bien qu’il n’ait pas écarté l’idée d’une prolongation à Paris, Mbappé a clairement fait savoir que son départ au Real Madrid était plus qu’une simple éventualité à ce stade. Directeur sportif du PSG, Leonardo avait fait savoir à la mi-septembre qu’il n’imaginait pas un avenir sans Mbappé au PSG. Et sa position est restée inchangée depuis.

« Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé »