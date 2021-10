Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Arabie Saoudite, Mbappé… Newcastle fait une première grosse annonce !

Publié le 10 octobre 2021 à 3h45 par A.M.

Nouvelle directrice de Newcastle, Amanda Staveley s'est confié sur les ambitions des Magpies et a notamment été interrogée sur la possibilité de recruter Kylian Mbappé.

C'est une petite bombe dans le monde du football. En effet, après le Qatar au PSG et Abou Dhabi à Manchester City, l'Arabie Saoudite fait une entrée fracassante dans le foot européen. Jeudi, le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF) a annoncé avoir racheté Newcastle dont les ambitions seront désormais de rivaliser avec les plus grands clubs européens. La richesse du PIF, estimée à 400 milliards d'euros, fait des Magpies le club le plus puissant d'Europe d'un point de vue financier. Le Daily Telegraph annonçait d'ailleurs vendredi que Newcastle serait en mesure d'investir 223M€ lors du mercato d'hivers ans être inquiété par le fair-play financier. Et bien évidemment, les fans du club anglais se prennent à rêver de l'arrivée des plus grands joueurs de la planète.

«Nous ne sommes pas ici pour pour être irrationnels»