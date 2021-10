Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar se fait fracasser pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 octobre 2021 à 4h15 par A.M.

Alors que Kylian Mbappé a récemment confirmé qu'il avait demandé à quitter le PSG cet été, Nicolas Anelka ne comprends pas pourquoi il n'a pas été vendu.

Après un été très mouvementé, Kylian Mbappé a révélé qu'il avait réclamé son départ cet été afin de rejoindre le Real Madrid. « J'ai demandé à partir, parce qu'à partir du moment où je ne voulais pas prolonger, je voulais que le club aie une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité (...) Je l'ai annoncé assez tôt pour que le club puisse se retourner. J'ai voulu que tout le monde sorte grandit, qu'on sorte main dans la main, qu'on fasse un bon deal, et moi j'ai respecté ça. J'ai dit, si vous ne voulez pas que je parte, je reste », confiait-il au micro de RMC . Toutefois, le PSG a repoussé toutes les offres du Real Madrid. Ce que Nicolas Anelka a dû mal à comprendre.

«Si tu n’arrives pas à resigner le meilleur joueur du championnat de France...»