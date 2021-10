Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino a bien eu un rôle colossal dans l’arrivée de Messi !

Publié le 10 octobre 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur son arrivée au PSG, Lionel Messi reconnaît que la présence de son compatriote Mauricio Pochettino a facilité les choses.

Cet été, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone alors qu'il pensait pouvoir y terminer sa carrière. « Quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ç’a bouleversé mes plans », explique d'ailleurs La Pulga à France Football . Lionel Messi s'est donc mis en quête d'un nouveau projet, et c'est là que le PSG est arrivé. Une opération facilité par la présence dans le vestiaire de plusieurs de ses amis à l'image de Leandro Paredes, Angel Di Maria ou encore Neymar.

«Cela facilite les choses que l’entraîneur vienne du même pays que moi»