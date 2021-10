Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’annonce tonitruante de Leonardo sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 19h10 par B.C. mis à jour le 9 octobre 2021 à 19h12

Malgré les dernières déclarations de Kylian Mbappé concernant son avenir au PSG, Leonardo n’a pas abandonné l’idée de prolonger l’international français.

Annoncé sur le départ cet été, Kylian Mbappé a confirmé sa volonté de quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2022, l’international français semble donc avoir la tête ailleurs, et il n’a pas caché le fait qu’une prolongation au PSG n’était pas d’actualité. « Ce qui pourrait me faire rester à Paris ? On en est loin, puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l'hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : "Oh, je ne sais pas." », a-t-il indiqué cette semaine dans les colonnes de L’Équipe . De son côté, Fayza Lamari, la mère du joueur, s’est montrée moins catégorique sur le sujet, dans des propos accordés au Parisien : « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi). Après est-ce qu’on arrivera à une issue ? Une chose est sûre : il se donnera à fond jusqu’au bout pour gagner la Ligue des champions. » De quoi laisser de l’espoir au PSG, qui n’a pas l’intention de lâcher l’affaire.

« Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé »