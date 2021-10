Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo dézingue le Real Madrid pour Kylian Mbappé !

Publié le 9 octobre 2021 à 18h45 par B.C. mis à jour le 9 octobre 2021 à 18h51

Alors que le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG, Leonardo a de nouveau fustigé l’attitude de Florentino Pérez et des dirigeants merengue.

Cette semaine, Kylian Mbappé a confirmé à la presse sa volonté de quitter le PSG lors du dernier mercato estival pour rejoindre le Real Madrid. Une sortie qui a enflammé l’Espagne et les dirigeants merengue, bien décidés à mettre la main sur l’attaquant français dans les prochains mois. Kylian Mbappé est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2022 et n’envisage toujours pas pour l’heure de prolonger son bail. « Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être réglé », a lâché ce mardi le président du Real Madrid, avant de nuancer ses propos. Une déclaration qui n’a pas du tout été apprécié par le PSG, comme l’a fait savoir Leonardo à L’Équipe . « Cette nouvelle sortie se situe juste dans la continuité d'un manque de respect envers le PSG et envers Kylian, d’ailleurs , a lâché le directeur sportif parisien, avant d’ajouter : Cela fait deux ans que ça dure. Je rappelle juste que la période de mercato est terminée, qu'une saison est en cours. Il y a des matches et le Real Madrid ne peut continuer à se comporter de cette manière. Que cela cesse ! » Présent ce samedi à Trento pour le Festival dello Sport , Leonardo en a rajouté une couche.

« C'est un manque de respect »