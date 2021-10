Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pedri, Fati, Gavi… Laporta entame la reconstruction du Barça !

Publié le 9 octobre 2021 à 16h30 par Hadrien Grenier

Alors que le FC Barcelone peut compter sur une jeune garde très prometteuse dans son effectif, le club catalan effectuerait tout son possible dans l’optique de blinder les contrats de ces joueurs qui incarnent l’avenir du Barça.

Il est de notoriété publique que le FC Barcelone traverse une période de creux sportif en plus de faire face à de profondes difficultés sur le plan financer. Cela s’est plus que jamais matérialisé au mois d’août dernier lorsque Leo Messi a quitté son club de toujours à la fin de son contrat, le Barça n’étant tout simplement pas en mesure de le prolonger en raison de sa masse salariale colossale et à la suite de son rejet de l’accord avec le CVC (fond d’investissement qui était prêt à acheter des parts de LaLiga, ce qui aurait permis aux clubs de toucher de précieuses liquidités). Ainsi, pendant que son homme providentiel a filé du côté du Paris Saint-germain, le FC Barcelone doit s’habituer à une nouvelle réalité : celle d’un club qui doit se reconstruire avec des moyens financiers limités pour l’instant, preuve en est le fait que le recrutement des Blaugrana se soit orienté sur des joueurs libres (Eric Garcia, Memphis Depay, Sergio Agüero) et le prêt de Luuk de Jong par le Séville FC à la suite du départ d’Antoine Griezmann, retourné à l'Atlético de Madrid en prêt avec option d'achat dans les dernières minutes du deadline day. Dans le même temps, une politique de réduction des coûts est opérée par Joan Laporta, celle-ci étant notamment marquée par des baisses de salaires. Dans ce contexte, l’effectif du FC Barcelone ne s’est pas renforcé. Pire, il s’est affaibli, et l’impact sur les résultats est naturellement visible : deux défaites 3-0 en deux matchs de Ligue des champions contre le Bayern Munich et Benfica, ainsi qu’une neuvième place au classement du championnat espagnol, avec déjà cinq unités de retard sur les trois premiers que sont le Real Madrid, l’Atlético de Madrid et la Real Sociedad.

Le FC Barcelone veut blinder ses pépites !