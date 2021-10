Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta a bouclé un dossier chaud !

Publié le 9 octobre 2021 à 15h00 par H.G.

Alors que le FC Barcelone travaillait dans l’optique de prolonger le contrat de Pedri, les deux parties seraient maintenant tombées d’accord.

Avec la fin de son contrat le 30 juin prochain malgré une option présente pour qu’il renouvelle automatiquement pour deux années supplémentaires, la question de la prolongation de Pedri était devenue l’une des priorités du FC Barcelone. En effet, pas question pour le club catalan de perdre son milieu de 18 ans qui s’est imposé comme une très grande promesse depuis un peu plus d’un an. Et si l’on en croit les derniers échos venus d’Espagne, l’affaire seraient maintenant classées pour le Barça…

Accord total pour la prolongation de Pedri