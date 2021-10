Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Newcastle, Arabie Saoudite… Thibaud Vézirian fait le point pour l’OM !

Publié le 9 octobre 2021 à 14h30 par T.M.

Suite au rachat de Newcastle par l’Arabie Saoudite, le feuilleton de la vente de l’OM est revenu sur la table. Faut-il alors encore croire à une reprise du club phocéen ? Alors que certains se posent la question, Thibaud Vézirian a mis les choses au point.

Cela fait maintenant plusieurs mois que Thibaud Vézirian persiste et signe concernant la vente de l’OM à l’Arabie Saoudite. Alors que le journaliste avait assuré que l’affaire était bouclée, jusqu’à présent, aucune officialisation n’est tombée et Frank McCourt a toujours démenti une possible vente. Et dans le même temps, c’est finalement Newcastle qui a été racheté par les Saoudiens et leur fonds public d’investissement. Une information qui n’a échappé à personne sur la Canebière. Ce rachat des Magpies par l’Arabie Saoudite met-il alors un terme au feuilleton de la vente de l’OM ? Sur Youtube , Thibaud Vézirian a fait une vidéo pour répondre aux différentes questions. Et si l’on en croit le journaliste, la cession du club détenu par Frank McCourt serait toujours d’actualité.

« Du coup l’OM c’est mort ? Non »