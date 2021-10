Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Enorme rebondissement pour la succession de Koeman !

Publié le 9 octobre 2021 à 14h00 par H.G.

Alors que le nom de Roberto Martinez a été avancé dans le cadre de la potentielle succession de Ronald Koeman, cette piste aurait été écartée pour de bon par le FC Barcelone.

Conforté par Joan Laporta avant la trêve internationale, Ronald Koeman a obtenu un peu de répit sur le banc du FC Barcelone. Cependant, en cas de mauvais résultats lors des prochains matchs, celui-ci ne pourrait être que de courte durée et l’entraîneur néerlandais pourrait de nouveau se retrouver sur la sellette. Le Barça travaillerait d’ailleurs toujours dans l’optique de le remplacer si les choses tournent mal. Et si la piste Xavi semble prendre de l’ampleur en ce sens, ce n’est plus du tout le cas de celle menant à Roberto Martinez.

Roberto Martinez ne sera pas le nouvel entraîneur du FC Barcelone