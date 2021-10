Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit un nouvel appel du pied pour la succession de Koeman !

Publié le 9 octobre 2021 à 1h00 par A.D.

Passé tout proche du licenciement, Ronald Koeman a finalement été conforté par Joan Laporta. Malgré tout, Rafael Marquez a tout de même posé sa candidature pour prendre sa succession sur le banc du Barça.

Depuis le début de saison, le FC Barcelone enchaine les contre-performances, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Une situation qui aurait pu causer la perte de Ronald Koeman. En effet, Joan Laporta aurait pensé à se débarrasser de son entraineur et aurait même sondé le marché pour lui dénicher un remplaçant. Toutefois, le président du Barça a finalement décidé de conforté Ronald Koeman et de lui laisser plus de temps pour renverser la vapeur. Malgré tout, Rafael Marquez n'a pas manqué de poser sa candidature pour prendre la succession de Ronald Koeman.

«Avoir l'opportunité de diriger une équipe comme Barcelone, ça ne peut jamais être refusé»