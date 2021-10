Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une opportunité XXL s'offre à Florentino Perez !

Publié le 9 octobre 2021 à 23h00 par D.M.

Sous contrat jusqu'en 2024 avec la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic rêverait de rejoindre le Real Madrid. Mais le club espagnol n'aurait pas bougé le petit doigt dans ce dossier.

Après le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus en 2018, Karim Benzema a pris du galon au Real Madrid et a su se montrer indispensable ces dernières semaines. Mais l’international français est bien esseulé en attaque. Recruté pour l’épauler, Luka Jovic n’apporte pas satisfaction. L’objectif du Real Madrid est donc de renforcer ce secteur. Et Florentino Perez ne voudrait pas faire les choses à moitié. Le dirigeant merengue souhaiterait s’offrir Kylian Mbappé (PSG), mais aussi d’Erling Haaland (Borussia Dortmund). Par ailleurs, à en croire la presse italienne, un attaquant de Serie A serait prêt à offrir ses services au Real Madrid.

Milinkovic-Savic rêve du Real Madrid, mais...