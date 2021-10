Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette nouvelle annonce de taille sur le départ de Griezmann !

Publié le 9 octobre 2021 à 23h30 par A.D.

Lors du dernier mercato estival, Antoine Griezmann a fui le Barça pour faire son grand retour à l'Atlético. Un rapatriement qui fait le plus grand bonheur de Geoffrey Kondogbia.

Après deux saisons difficiles au FC Barcelone, Antoine Griezmann a décidé de revenir sur ses pas. En effet, l'attaquant français a quitté le FC Barcelone dans les derniers instants du mercato estival pour faire son grand retour à l'Atlético de Madrid. Un rapatriement totalement validé par Geoffrey Kondogbia. Lors d'un entretien accordé à Marca , le milieu de terrain des Colchoneros s'est totalement enflammé pour la signature d'Antoine Griezmann.

«Quand un joueur de ce niveau arrive, on est toujours heureux»