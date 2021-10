Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un joueur de Koeman vole au secours d’Antoine Griezmann !

Publié le 9 octobre 2021 à 8h30 par B.C.

Alors que les débuts d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid sont compliqués, Sergi Roberto estime que le Français parviendra à s’imposer chez les Colchoneros.

Après deux saisons au FC Barcelone, Antoine Griezmann a quitté la Catalogne dans les derniers instants du mercato estival pour retourner à l’Atlético de Madrid. Arrivé en 2019 avec l’ambition de marquer les esprits, le Français a éprouvé de grosses difficultés chez les Blaugrana , l’incitant ainsi à plier bagage. Antoine Griezmann espère donc se relancer à Madrid, bien que ses premières semaines chez les Colchoneros sont loin d’être idylliques. Les supporters n’ont pas oublié le départ mouvementé du champion du monde tricolore tandis que ce dernier peine toujours à retrouver son meilleur niveau. Mais de son côté, Sergi Roberto ne s’inquiète pas pour son ancien coéquipier.

« C'est un grand joueur, les choses iront très bien pour lui »