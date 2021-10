Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Neymar… Les révélations de Leonardo sur l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 9 octobre 2021 à 19h30 par Th.B. mis à jour le 9 octobre 2021 à 19h31

De retour à la direction sportive du PSG en 2019, Leonardo a repris un projet sportive qui a évolué depuis son départ en 2013 avec notamment les arrivées de Neymar et de Kylian Mbappé. D’après le dirigeant parisien, toutes les décisions effectuées ces dernières saisons ont débouché sur la venue XXL de Lionel Messi cet été.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a saisi l’occasion en or qui s’est présenté au club de la capitale au début du mois d’août après la surprenante annonce du FC Barcelone sur son incapacité à renouveler le contrat de Lionel Messi qui était arrivé à expiration le 30 juin dernier. Revenu de vacances le 4 août au soir d’Ibiza, l’Argentin comptait se rendre à la Ciutat Esportiva afin de signer sa prolongation comme il l’a affirmé au cours d’un entretien accordé à France Football. « Si je m’y attendais ? Franchement, pas du tout. Je suis revenu à Barcelone pour préparer la saison, après avoir profité des quelques jours de vacances supplémentaires que l'entraineur (Ronald Koeman) m'avait accordés. J'avais dans l'idée de signer mon contrat et de reprendre l'entrainement dans la foulée. Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe (sur le contrat). Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ç’a bouleversé mes plans » . Le 10 août dernier, Lionel Messi devenait officiellement un joueur du PSG pour les deux prochaines saisons avec une troisième année en option. Depuis le début de l’ère qatarie initiée en 2011, les propriétaires du PSG auraient toujours voulu recruter Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Le sextuple Ballon d’or a changé sa vie de tout au tout en quittant le club de son coeur comme Leonardo l’a souligné ces dernières heures au Festival de Trento et a permis au PSG d’entrer dans une nouvelle dimension à la fois sportive et sur le plan marketing.

Leonardo vide son sac sur le feuilleton Lionel Messi !