Mercato - PSG : Cette révélation sur l’incroyable projet du Barça avec Lionel Messi !

Publié le 9 octobre 2021 à 17h45 par B.C.

Ce vendredi, Joan Laporta a reconnu qu’il aurait souhaité que Lionel Messi accepte de jouer gratuitement au FC Barcelone afin d’empêcher son départ. Cependant, même s’il l’avait voulu, l’Argentin n’aurait pas pu effectuer un tel sacrifice.

À contrecœur, Joan Laporta n’a pas pu prolonger le contrat de Lionel Messi cet été, amenant l’Argentin à rejoindre le PSG. Un changement brutal pour l’ancien capitaine du FC Barcelone, bien décidé à poursuivre sa carrière chez les Blaugrana . « Je pensais que tout était réglé et qu'il ne manquait plus que mon paraphe (sur le contrat). Mais, quand je suis arrivé à Barcelone, on m'a dit que ce n'était plus possible, que je ne pouvais pas rester et que je devais me trouver un autre club, car le Barça n’avait pas les moyens de me prolonger. Ç’a bouleversé mes plans », a reconnu Messi dans France Football . De son côté, Joan Laporta comptait également parvenir à un accord avec le sextuple Ballon d’Or, au point que le président du FC Barcelone espérait que sa star fasse un énorme sacrifice pour rester en Catalogne. « J’espérais jusqu’à la dernière minute que Messi me dirait qu’il jouerait gratuitement. J’aurais aimé cela et il m’aurait convaincu, mais nous ne pouvons pas demander à un joueur du niveau Messi de faire cela », a-t-il lancé à RAC1 . Cependant, ce projet était tout simplement impossible à mettre en place.

Messi ne pouvait pas rester gratuitement au Barça