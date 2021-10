Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette mise au point sur l'incroyable rêve de Laporta avec Lionel Messi !

Publié le 9 octobre 2021 à 14h10 par La rédaction

Alors que Joan Laporta a expliqué qu'il aurait aimé voir jouer Lionel Messi pour qu'il reste au FC Barcelone, des précisions ont été apportées à ce sujet.

Le dernier mercato estival a connu un véritable coup de tonnerre. Alors qu’il est arrivé au club à l’âge de 13 ans, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone. Le sextuple Ballon d’Or a troqué son numéro 10 blaugrana contre le 30 du PSG. Malgré tous les efforts fournis, le Barça n’était plus en mesure de garder l’Argentin économiquement parlant. Le coeur déchiré, Lionel Messi s’est donc envolé vers Paris pour rejoindre Neymar et Kylian Mbappé.

Jouer gratuitement pour le Barça n’a jamais été évoqué dans les pourparlers