Mercato - PSG : La mise au point de cette piste à 0€ sur son avenir !

Publié le 10 octobre 2021 à 1h45 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Lorenzo Insigne n'a toujours pas prolongé avec Naples. Le joueur de 30 ans, pisté par le PSG, a donc fait le point sur les négociations en cours autour d'une potentielle extension de bail en Italie.

Malgré les nombreuses arrivées cet été, le PSG chercherait toujours à se renforcer en vue de la saison prochaine. Et comme toujours, Leonardo serait à l’affût des bonnes affaires sur le marché. De ce fait, le directeur sportif parisien pourrait bien trouver son bonheur et piocher en Serie A. En fin de contrat avec Naples en juin 2022, Lorenzo Insigne n’a toujours pas rempilé avec le club dans lequel il évolue depuis 2010. Leonardo ne serait pas contre la venue de l'ailier de 30 ans dans la capitale. Alors que des négociations seraient actuellement en cours entre l'Italien et le Napoli, rien ne serait encore fait pour autant.

« Ce n'est pas une affaire facile »