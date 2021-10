Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les planètes s'alignent pour Leonardo avec Pogba !

Publié le 9 octobre 2021 à 20h30 par Amadou Diawara

Pour s'offrir les services de Paul Pogba librement et gratuitement le 1er juillet, le PSG serait prêt à lui offrir un pont d'or. En concurrence avec la Juventus, le club de la capitale ne serait pas vraiment inquiété par le club turinois. En effet, les Bianconeri seraient encore loin d'être en capacité de frapper pour La Pioche, puisqu'ils devraient d'abord se débarrasser de plusieurs joueurs - à savoir Adrien Rabiot, Aaron Ramsey et Weston McKennie - et convaincre le joueur de baisser son salaire.

En fin de contrat le 30 juin avec Manchester United, Paul Pogba pourrait filer librement et gratuitement vers un autre club à l'été 2022. Alerté par la situation de La Pioche , le PSG serait plus que jamais à l'affût. D'ailleurs, à en croire les dernières informations de la Gazzetta dello Sport , le club de la capitale serait prêt à offrir un pont d'or à Paul Pogba pour qu'il accepte de fouler la pelouse du Parc des Princes la saison prochaine. En plus du PSG, la Juventus serait également sur les traces du milieu de terrain de Manchester United. Toutefois, les Bianconeri seraient en ballotage plus que défavorable sur ce dossier. En effet, la Juve aurait encore plusieurs étapes à franchir avant d'être capable de s'offrir Paul Pogba.

La Juventus à la peine pour Paul Pogba ?