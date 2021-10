Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé a une préférence pour le futur entraîneur du Real Madrid !

Publié le 10 octobre 2021 à 15h10 par T.M.

Alors que Kylian Mbappé pourrait donc débarquer au Real Madrid l’été prochain, il n’aurait pas forcément envie de collaborer avec Carlo Ancelotti. Mais qui voudrait-il voir sur le banc merengue.

N’ayant pas rejoint le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé pourrait finalement poser ses valises l’été prochain. En effet, alors que le joueur du PSG est en fin de contrat, plus rien ne le retiendra de rejoindre la Casa Blanca. Une arrivée libre prend ainsi de plus en plus d’ampleur, mais Florentino Pérez devrait encore travailler pour boucler l’arrivée de Mbappé étant donné que le Français aurait certaines exigences. Et à en croire El Nacional , l’une d’elles concernerait Carlo Ancelotti puisque le joueur du PSG n’aurait pas vraiment envie d’évoluer sous les ordres de l’Italien, actuellement sur le banc du Real Madrid.

Löw plutôt qu’Ancelotti ?