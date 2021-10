Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé réclame une incroyable condition au Real Madrid !

Publié le 10 octobre 2021 à 14h15 par T.M.

Après son transfert avorté cet été, c’est finalement l’été prochain que Kylian Mbappé pourrait débarquer au Real Madrid. Néanmoins, le joueur du PSG aurait visiblement quelques exigences à ce sujet.

Ce n’est aujourd’hui plus un secret pour personne, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé et Kylian Mbappé rêve du Real Madrid. Alors que cette union aurait pu se faire cet été, le PSG n’a finalement jamais cédé devant les offres de la Casa Blanca, faisant le choix de conserver son joyau. Mais pour les Merengue, cela serait partie remise puisque Mbappé pourrait bien débarquer dès l’été prochain, une fois que son contrat avec le PSG aura expiré. D’ici quelques mois, on pourrait donc le champion du monde débarquer du côté du Real Madrid.

Mbappé ne veut pas d'Ancelotti !