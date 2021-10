Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Perez a pris une décision radicale avec Hazard !

Publié le 10 octobre 2021 à 10h00 par D.M.

Recruté contre un chèque de 115M€ en 2019, Eden Hazard aurait déçu ses dirigeants et serait poussé vers la sortie par le Real Madrid.

Après sept années passées à Chelsea, Eden Hazard réalisait son rêve de gamin en rejoignant le Real Madrid en 2019. Pour mettre la main sur l’international belge, performant en Premier League, le club espagnol dépensait près de 115M€, espérant que ses performances sur le terrain lui permettront de rentabiliser cette opération. Mais en Espagne, le joueur de 30 ans vit un calvaire. Régulièrement blessé et éloigné des terrains, Hazard n’a jamais retrouvé le niveau aperçu en Angleterre, ce qui commencerait à lasser les dirigeants du Real Madrid.

Le Real Madrid veut se séparer d'Hazard