Mercato - PSG : Arabie Saoudite, Newcastle... Un énorme coup de tonnerre pour Zidane ? La réponse !

Publié le 10 octobre 2021 à 9h45 par A.M.

Après le rachat de Newcastle par le Fonds public d'investissement d’Arabie saoudite, l'arrivée d'un nouvel entraîneur fait partie des plans des Magpies. Mais le rêve d'attirer Zinedine Zidane semble encore utopique.

La révolution est lancée chez les Magpies qui viennent de passer sous pavillon saoudien. En effet, Newcastle, racheté par le Fonds public d'investissement d’Arabie saoudite, est devenu le club le plus riche du monde en quelques minutes. Malgré tout, pour le moment le club du nord de l'Angleterre doit toujours batailler pour son maintien en Premier League. Et entre l'arrivée de nouveaux investisseurs très puissants et des résultats très poussifs depuis le début de saison, l'avenir de Steve Bruce sur le banc de Newcastle ne fait guère de doute. Les dirigeants saoudiens lui cherchent d'ailleurs déjà un remplaçant.

Peu de chance que Zidane accepte le poste