Mercato : Après son rachat, Newcastle vise six renforts pour cet hiver !

Publié le 9 octobre 2021 à 22h40 par B.C.

Alors que Newcastle est officiellement passé sous pavillon saoudien, le club anglais aurait fixé ses priorités pour le prochain mercato hivernal, qui s’annonce actif.