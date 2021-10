Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une décision radicale !

Publié le 10 octobre 2021 à 8h45 par A.M.

Malgré la ferme volonté du PSG d'étendre le contrat de Kylian Mbappé, l'attaquant de l'équipe de France n'aurait absolument pas l'intention de prolonger et devrait donc prochainement s'engager avec le Real Madrid.

Après de longues semaines de silence, Kylian Mbappé a décidé de sortir de son silence concernant son mercato estival afin de confirmer qu'il avait réclamé son départ afin de rejoindre le Real Madrid. Mais le PSG s'y est opposé, n'ayant absolument pas planifié ses projets sans Kylian Mbappé. Et la vision du club de la capitale n'a toujours pas changé comme Leonardo l'a répété à l’occasion de son passage au Festival dello Sport à Trento. « Notre idée, c'est de prolonger le contrat de Mbappé. Notre plan n'a pas changé. Kylian est un joyau, il est absolument parfait pour le PSG, et puis nous avons Kylian, Leo (Messi), Neymar. Nous n'avons jamais planifié l'avenir du PSG sans Mbappé », confiait le directeur sportif du PSG.

Mbappé ne veut toujours pas prolongé