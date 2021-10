Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un problème inattendu... avec Strootman ?

Publié le 10 octobre 2021 à 7h00 par A.C.

Actuellement prêté à Cagliari, Kevin Strootman appartient toujours à l’Olympique de Marseille, qui prend actuellement en charge une partie de son salaire.

Cet été, Pablo Longoria a été plutôt efficace, avec plus d’une dizaine de recrues. Pourtant, le président de l’Olympique de Marseille a échoué dans un autre domaine, celui des ventes. Boubacar Kamara ou Duje Caleta-Car, les principaux candidats au départ, ont refusé toutes les offres arrivées en fin de mercato et sont donc toujours à l’OM et seront des dossiers à régler absolument au cours des prochains mois. Pour ne rien arranger, Longoria pourrait voir un nouveau problème faire surface avec Kevin Strootman, qui a été prêté à Cagliari jusqu’en juin prochain, avec une option pour une année supplémentaire.

Strootman, ce n’est pas vraiment ça à Cagliari