Mercato - OM : Strootman a été aidé par un grand nom du football !

Publié le 31 juillet 2021 à 3h15 par G.d.S.S.

Reparti de l’OM cet été dans le cadre d’un prêt à Cagliari, Kevin Strootman avait discuté de ce point de chute avec un certain… Radja Nainggolan !

Devenu indésirable ces dernières années à l’OM alors qu’il n’a jamais réussi à justifier les 25M€ investis sur lui en 2018, Kevin Strootman a enchainé sur un autre prêt cet été. Après le Genoa, le milieu de terrain a été cédé à Cagliari, et dans un entretien accordé à TMW, le joueur de l’OM a expliqué que Radja Nainggolan avait eu une influence sur ce choix.

« Nainggolan m’a dit que je devrais finir ici »