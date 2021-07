Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino se livre sur ce dossier très sensible…

Publié le 31 juillet 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que le PSG va avoir un cas très particulier à gérer cette saison avec la concurrence entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma, Mauricio Pochettino a livré son ressenti à ce sujet.

Profitant de la fin de son contrat avec le Milan AC en juin dernier, le PSG a réussi un énorme coup en recrutant gratuitement Gianluigi Donnarumma cet été. Le gardien italien va donc venir concurrencer Keylor Navas, pourtant irréprochable dans la cage du PSG depuis deux ans, et Mauricio Pochettino s’est exprimé à ce sujet dans les colonnes du Parisien. Pour l’entraîneur argentin, cette concurrence Navas/Donnarumma sera forcément bénéfique au PSG.

« Ça ne peut que bénéficier au club »