Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Wijnaldum est déjà validé par le vestiaire !

Publié le 31 juillet 2021 à 2h30 par Hadrien Grenier

Alors que le PSG a réalisé un gros coup en recrutant Georginio Wijnaldum, Idrissa Gueye valide cette nouvelle recrue du mercato.

Arrivé au terme de son contrat avec Liverpool, Georgino Wijnaldum a finalement choisi le PSG pour poursuivre sa carrière, alors que le FC Barcelone lui a longtemps fait les yeux doux. Le milieu de terrain néerlandais devrait donc avoir un rôle majeur à jouer au sein du club de la capitale dans les mois à venir, et Idrissa Gueye s’est confié sur le recrutement de Wijnaldum en conférence de presse.

« Très content de l’avoir parmi nous »