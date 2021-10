Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland...Le Real Madrid s'active pour boucler cette opération légendaire !

Publié le 10 octobre 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Pour financer l'arrivée d'Erling Haaland, mais aussi de Kylian Mbappé, le Real Madrid envisagerait de se séparer de plusieurs joueurs et notamment d'Eden Hazard, qui émarge à près de 15M€ par an.

Le Real Madrid a décidé d’être prudent en 2020. Ne souhaitant pas se mettre dans le rouge après une période noire marquée par la Covid-19, le club espagnol décidait de ne pas faire des folies et de se ménager pour les prochaines échéances et notamment pour le dernier mercato estival. En effet, la formation merengue décidait dans les derniers jours du mois d’août de tenter sa chance dans le dossier Kylian Mbappé. Le Real Madrid avait formulé plusieurs offres au PSG et était prêt à monter jusqu’à 200M€. Inflexible, le club parisien a fini par décourager Florentino Perez qui espère désormais l’accueillir gratuitement durant l’été 2022 et de l’associer à Erling Haaland. Sous contrat avec le Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien est courtisé par les plus grandes équipes européennes et pourrait bien décider de rejoindre un club plus huppé à la fin de la saison.

Haaland voudrait évoluer avec Mbappé au Real Madrid

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le joueur de 21 ans ne serait pas seulement surveillé par le Real Madrid. Il est aussi la grande priorité du PSG notamment en cas de départ de Kylian Mbappé. A en croire les informations du Daily Star , Manchester City serait également sur le coup et espère que l’attaquant norvégien s’engagera avec Puma en janvier prochain pour rafler la mise. Quant au FC Barcelone, il ne ferme pas la porte à une arrivée d’Haaland, même si la situation financière du club est désastreuse. « Haaland pourrait-il être un joueur qu’on pourrait recruter l’été prochain ? Jusqu’à l’année qui arrive, nous verrons quelle est la situation et avec qui nous pouvons compter. Il faut d’abord mettre les murs dans une maison que nous avons trouvée en ruines. Il faut la consolider et après nous verrons que ce nous pourrons faire, sans perdre de vue que nous voulons toujours les meilleurs et Haaland est l’un des meilleurs du monde » a confié le vice-président, Rafa Yuste, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo . Mais à en croire les informations d’ OK Diario , le joueur aurait déjà fait son choix. Haaland n’aurait d’yeux que pour le Real Madrid. L’international norvégien aurait pour ambition de rejoindre les rangs merengue et d’évoluer notamment aux côtés de Kylian Mbappé.

Hazard, la clé de l'opération Haaland ?