Mercato - PSG : Le feuilleton Haaland sur le point de totalement basculer ?

Publié le 10 octobre 2021 à 9h15 par D.M.

Erling Haaland pourrait prochainement être sponsorisé par la marque Puma. Un accord qui pourrait permettre à Manchester City de prendre les devants dans ce dossier.

Pour remplacer Kylian Mbappé, le PSG voit grand. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité le 25 août dernier, le club parisien a ciblé Erling Haaland, qui pourrait quitter, l’été prochain, le Borussia Dortmund pour seulement 75M€ en raison de l’entrée en vigueur de sa clause libératoire. Le Real Madrid, Manchester City ou encore le Bayern Munich suivraient aussi la situation de l’attaquant norvégien. Mais un acteur pourrait faire tout basculer dans ce dossier Haaland, qui n’a pas livré toutes les surprises.

Manchester City bientôt en pole dans le dossier Haaland ?