Mercato - Barcelone : Le feuilleton Pjanic totalement relancé ?

Publié le 10 octobre 2021 à 7h30 par A.C.

Prêté à Beşiktaş actuellement, Miralem Pjanic appartient toujours au FC Barcelone, auquel il est lié jusqu’en juin 2024.

Titulaire indiscutable dans toutes les équipes pour lesquelles il a joué, Miralem Pjanic s’est cassé les dents sur le FC Barcelone et Ronald Koeman. Ce dernier n’a en effet jamais fait confiance à l’ancien milieu de la Juventus et de l’AS Roma, qui a finalement été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival. Moins d’un an après son arrivée, Pjanic a été prêté Beşiktaş jusqu’en juin prochain, mais le Barça n’a fait que renvoyer le problème puisqu’il reviendra à la fin de la saison. A moins qu’une nouvelle solution se présente...

Pjanic à la Juventus, un retour toujours espéré par Allegri