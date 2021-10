Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta se prononce sur l'avenir de Koeman !

8 octobre 2021

Alors que le FC Barcelone enchaîne les déconvenues, le futur de Ronald Koeman sur le banc catalan serait grandement remis en cause. Pour autant, Joan Laporta semblerait confirmer le technicien néerlandais dans ses fonctions.

Après l'énorme crise économique de l'été dernier, qui a notamment entraîné le départ de Lionel Messi au PSG, c'est désormais sur le plan sportif que le FC Barcelone fait sa crise. Avec seulement 3 victoires en 7 matchs en Liga, le club culé pointe à une décevante 9ème place. Le bilan est encore plus alarmant en Ligue des champions, puisque Ronald Koeman a enchainé deux énormes défaites sur un même score de 3 à 0 contre le Bayern Munich et Benfica. Cependant, le technicien néerlandais semblerait avoir encore la confiance de ses dirigeants...

« Nous serions injustes si nous ne lui donnions pas cette opportunité »