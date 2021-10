Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pedri, Fati… Deux bonnes nouvelles imminentes pour le Barça ?

Publié le 10 octobre 2021 à 12h00 par T.M.

Misant désormais sur la jeunesse du FC Barcelone, Joan Laporta cherche notamment à prolonger Pedri et Ansu Fati. Deux dossiers qui semblent bien avancer.

Une nouvelle ère a débuté au FC Barcelone. Alors que le club catalan doit désormais apprendre à vivre sans Lionel Messi, Joan Laporta veut désormais redonner une place importante aux talents de La Masia. L’avenir du Barça passera par son centre de formation et ses espoirs. Mais pour certains talents, ils sont déjà le présent, à l’instar d’Ansu Fati ou encore Pedri. Et pour s’assurer que l’avenir s’écrira avec eux, Laporta travaille actuellement sur les prolongations de Fati et Pedri, entre autres.

« Nous espérons que nous pourrons rapidement annoncer les deux prolongations »