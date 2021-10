Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces nouvelles précisions sur l’adaptation de Messi !

Publié le 10 octobre 2021 à 20h30 par Hadrien Grenier

Alors que Lionel Messi est arrivé au PSG au début du mois d’août, l’international argentin serait déjà comme un poisson dans l’eau dans la capitale française et au sein de son nouveau vestiaire.

Au début du mois d’août, le Paris Saint-Germain a frappé l’un des plus grands coups de l’histoire du mercato en s’attachant les services de Lionel Messi. Profitant de son départ du FC Barcelone, qui n’était pas en mesure de prolonger son contrat en raison de sa masse salariale colossale, le club de la capitale lui a fait signer un contrat de deux ans assorti d’une troisième année optionnelle. Depuis, l’international argentin se fait petit à petit à sa nouvelle vie parisienne et prend ses marques au PSG. Il a d’ailleurs inscrit son premier but il y a un peu plus d’une semaine contre Manchester City après une belle combinaison avec Kylian Mbappé, son coéquipier d’attaque aux côtés de Neymar dans le trio baptisé MNM par les observateurs.

« Messi est enchanté par la ville »