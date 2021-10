Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a fixé son prix pour Donnarumma !

Publié le 10 octobre 2021 à 19h10 par A.D.

Tout juste arrivé au PSG, Gianluigi Donnarumma séduirait toujours la Juventus. Toutefois, les Bianconeri seraient contraints de payer le prix fort pour arracher le meilleur joueur de l'Euro au club parisien. En effet, la Juve serait dans l'obligation de débourser environ 60-70M€ en indemnité de transferts et de verser un salaire d'au moins 10-12M€ annuels à Gianluigi Donnarumma.

Libre de tout contrat le 1er juillet, Gianluigi Donnarumma a quitté le Milan AC librement et gratuitement. Et alors qu'il figurait sur les tablettes de la Juventus, le gardien italien a finalement signé au PSG, et ce, malgré la présence de Keylor Navas dans le club parisien. Battus par le PSG cet été, les Bianconeri n'auraient pas abandonné l'idée de recruter Gianluigi Donnarumma. Et à en croire Andrea Longoni, la Juve devrait finir par obtenir gain de cause un jour avec le meilleur gardien de l'Euro. « C’est un secret de Polichinelle : Donnarumma suivra le même chemin que Mario Balotelli et au final il ira à la Juventus. Nous savions tous que Balotelli viendrait à Milan une fois qu'il aurait quitté l'Inter et ce fut le cas même s'il a fait un petit tour, c'est-à-dire son passage par Manchester City. Donnarumma fera la même chose : maintenant il est au PSG, mais ensuite il reviendra en Italie pour porter le maillot de la Juve » , a confié le journaliste italien à Top Calcio 24 dernièrement. Toutefois, pour arracher Gianluigi Donnaruma au PSG, la Juventus devra casser sa tirelire.

Un transfert à plus de 60M€ pour Gianluigi Donnarumma ?