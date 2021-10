Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Ramos, Hakimi... L'énorme sortie de Leonardo !

Publié le 10 octobre 2021 à 16h15 par A.M.

Bien que le PSG ait été critiqué pour son investissement cet été, Leonardo rappelle qu'un seul joueur a fait l'objet d'une indemnité de transfert est Achraf Hakimi.

Cet été, le PSG a frappé très fort. En effet, le club parisien a réussi un mercato impressionnant bouclé par les arrivées de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi et Nuno Mendes. Et forcément, cela n'a pas plus à tout le monde puisque le PSG a de nombreux détracteurs qui critiquent régulièrement la façon dont le club de la capitale, géré par le Qatar, dépense sans compter. Mais cela agace Leonardo qui a profité de son passage au Festival de Trente pour mettre les choses au clair et rappeler que le PSG n'a réalisé qu'un seul transfert, à savoir celui d'Achraf Hakimi.

«Le seul que nous avons acheté est Hakimi»