Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un objectif colossal du Qatar déjà plombé par l'Arabie Saoudite ?

Publié le 10 octobre 2021 à 15h45 par A.M.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG, Kalidou Koulibaly serait désormais la grande priorité de Newcastle, fraîchement passé sous pavillon saoudien.

C'est une nouvelle qui devrait encore rebattre la carte dans le football européen. En effet, Newcastle a été racheté par le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite dont la richesse est estimée à 400 milliards d'euros. Les Magpies deviennent ainsi le club le plus riche du monde et pourraient disposer d'un budget colossal pour le mercato d'hiver. Selon la presse anglaise, Newcastle pourrait investir près de 220M€ dès le mois de janvier. Une première liste impressionnante de joueurs circule déjà et une priorité semble se dégager.

Koulibaly, priorité de Newcastle ?