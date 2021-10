Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo plus que jamais en danger dans le dossier Pogba !

Publié le 10 octobre 2021 à 14h45 par D.M.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG, Paul Pogba pourrait trouver un accord avec la Juventus dès le mois de janvier.

Lié à Manchester United jusqu’en juin 2022, Paul Pogba ne sait toujours pas où il évoluera la saison prochaine. Le milieu de terrain voudrait se concentrer sur le terrain, et ne pas se pencher tout de suite sur son avenir. « Je suis à Manchester maintenant, je suis sous contrat jusqu'en juin alors nous allons voir. Je veux terminer cette saison au meilleur niveau, et ensuite nous verrons » a-t-il confié à Sport Mediaset . Pour l’heure, aucune décision n’a été prise, mais le PSG et la Juventus surveilleraient de près la situation de Pogba.

La Juve prête à recruter Pogba