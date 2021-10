Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone met les choses au point pour l’avenir de Gavi !

Publié le 10 octobre 2021 à 17h10 par T.M.

A seulement 17 ans, Gavi est le nouveau phénomène du football espagnol. Et alors que les cadors européens trainent déjà autour de lui, le FC Barcelone a mis les choses au point.

Il y a quelques semaines encore, Gavi était inconnu du grand public. Mais grâce à son talent et à la confiance accordée par Ronald Koeman, le milieu de terrain de 17 ans a réussi à exploser avec le FC Barcelone. En quelques matchs seulement, la nouvelle pépite de La Masia a mis tout le monde d’accord, y compris Luis Enrique, qui n’a pas hésité à le sélectionner et lui donner sa première cape avec la Roja face à l’Italie. Le Barça tient donc là un nouveau joyau, mais la menace plane. En effet, Gavi possède une clause libératoire de seulement 50M€, de quoi intéresser certains des plus gros clubs européens à l’instar du PSG.

« Nous allons lui donner cette sécurité… »