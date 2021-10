Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La sortie fracassante du Barça sur le départ de cette pépite !

Publié le 10 octobre 2021 à 15h00 par T.M.

Annoncé comme l’un des grands talents en devenir du FC Barcelone, Ilaix Moriba a finalement fait ses valises cet été. Un départ sur lequel est revenu Rafa Yuste.

A seulement 18 ans, Ilaix Moriba avait réussi à exploser la saison dernière avec le FC Barcelone. Profitant de la confiance accordée par Ronald Koeman, le milieu de terrain avait fait forte impression dans l’entrejeu. Et alors que le Barça aurait pu s’appuyer sur lui pour les années à venir, Ilaix Moriba a fini par s’en aller cet été. En effet, les deux camps n’ont jamais réussi à se mettre d’accord sur une prolongation de contrat. Et face aux demandes trop importantes de leur joueur, les Blaugrana ont décidé de le vendre au RB Leipzig.

« Lorsque les lignes qui ne doivent pas être franchies sont franchies… »