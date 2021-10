Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a eu très chaud pour Achraf Hakimi !

Publié le 9 octobre 2021 à 23h10 par A.C.

Leonardo a réalisé un énorme coup cet été, en allant chercher Achraf Hakimi à l’Inter. Pourtant, le Marocain aurait très bien pu ne jamais débarquer au PSG...

Considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde, Achraf Hakimi est venu résoudre un problème récurrent du Paris Saint-Germain. Éblouissant avec le Borussia Dortmund, il a confirmé à l’Inter et comme nous vous l’avions révélé en exclusivité sur le10sport.com, Leonardo a dépensé au total 70M€ pour l’attirer au PSG. Ses prestations depuis le début de la saison justifient cette somme, puisqu’il totalise déjà trois buts et deux passes décisives en douze rencontres toutes compétitions confondues avec le PSG et s’est installé comme un titulaire indiscutable dans le dispositif de Mauricio Pochettino.

Hakimi aurait dû rester à l’Inter