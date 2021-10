Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le presse italienne relance un gros chantier de Leonardo !

Publié le 9 octobre 2021 à 18h15 par A.C.

Leonardo travaille déjà sur plusieurs dossiers pour renforcer le Paris Saint-Germain, avec notamment deux joueurs précis pour renforcer le milieu de terrain.

Comme souvent par le passé, Leonardo pourrait se servir en Serie A lors des prochaines sessions de transferts. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain lorgnerait deux joueurs en fin de contrat à en croire les indiscrétions de la presse italienne, avec Marcelo Brozovic et Franck Kessié. Le premier a déjà été approché par le PSG à deux reprises ces dernières années, tandis que le second se rapprocherait doucement mais surement de la fin de son contrat avec l’AC Milan. Tout comme Gianluigi Donnarumma, il réclamerait un salaire beaucoup trop important pour prolonger et pourrait bien lui aussi finir au PSG.

Brozovic pour remplacer Kessié à Milan ?