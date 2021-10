Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La grande décision de Theo Hernandez pour son avenir !

Publié le 10 octobre 2021 à 17h45 par T.M.

Alors que le dossier Theo Hernandez serait toujours ouvert du côté du PSG, le latéral gauche du Milan AC aurait visiblement d’autres idées en tête pour son avenir.

Après le recrutement XXL du dernier mercato estival, Leonardo verrait encore les choses en grand pour le PSG. Lors des prochaines fenêtres, le club de la capitale pourrait frapper fort et plusieurs noms circulant déjà aux abords du Parc des Princes. Et on retrouve notamment celui de Theo Hernandez. Bien que Nuno Mendes ait rejoint le PSG cet été pour renforcer le poste d’arrière gauche, Leonardo ne lâcherait rien concernant le Français du Milan AC.

Un avenir… au Milan AC ?