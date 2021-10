Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Di Maria, Pochettino… Cette précision sur la venue de Messi !

Publié le 10 octobre 2021 à 19h15 par H.G.

Alors qu’il a rejoint le PSG cet été, certaines personnes au sein du club de la capitale ont bien joué un vrai rôle pour que Leo Messi opte pour le club de la capitale.

Après la fin de son contrat au FC Barcelone et l’annonce de son départ, le PSG a surgi pour enrôler Leo Messi. Faisant cavalier seul dans ce dossier, le club parisien est parvenu à s’attacher ses services et lui a ainsi fait signer un contrat de deux ans assorti d’une troisième année en option. Désormais, l’international argentin s’adapte petit à petit à sa nouvelle vie, et il peut compter sur certaines personnes qu’il connait bien pour cela.

Leo Messi n’est pas en terrain inconnu au PSG